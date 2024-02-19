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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت طوال التاريخ

صدى البلد

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن موقف مصر من اللحظة الأولى فيما يخص العدوان الإسرائيلي على غزة موقف شديد النبل والاحترام والشرف والإيمان بالعروبة والانحياز للإنسانية ولم تخطئ خطأ واحد، مشددا أن موقف مصر ثابت طوال التاريخ من القضية الفلسطينية.

تحدث "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على واقعة بناء منشئات وحوائط خرسانية وأعمال بنائية في الشريط الحدود الشرقية مع رفح الفلسطينية، موضحا أن الحكومة قررت نتيجة هذا الظرف في غزة إنشاء منطقة لوجستية وهي لتسهيل الإجراءات ومناطق لتخزين البضائع وإراحة السائقين.

أوضح، أن الإخوان هي جماعة معادية ليس للدولة المصرية ولكن للمجتمع المصري بأكمله، قائلًا: "نفس الوجوه اللي قالوا ليه مصر ما بتفتحش المعبر هما اللي بيقولوا ويتهموا مصر ويشدون بألسنة حداد عليه أنتو بتفتحوا علشان مؤامرة.. الثابت في الموضوع كله أنك كاره الدولة المصرية".

شدد إبراهيم عيسى، على أن الإخوان ليسوا مجرد معاديين للحكومة والدولة المصرية فقط بل يعادوا الشعب أيضًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تفتح معبر رفح ولن تصفي القضية الفلسطينية باستقبال النازحين من رفح.

الإعلامي إبراهيم عيسى العدوان الإسرائيلي برنامج حديث القاهرة شاشة القاهرة والناس حديث القاهرة

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