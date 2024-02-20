أسعار النفط تستقر بالقرب من أعلى مستوياتها في 3 أسابيع

لم تشهد أسعار النفط تغيرًا يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، لتحوم بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وانتعاش الطلب الصيني.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 83.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0133 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل عشرة سنتات إلى 78.36 دولارًا للبرميل. ارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر مارس بمقدار 26 سنتًا ليصل إلى 79.45 دولارًا للبرميل، حيث استعد المتداولون لانتهاء هذا العقد خلال اليوم.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في IG، في مذكرة، إن أسواق النفط الخام كانت 'منخفضة بشكل هامشي' في 'تداول هادئ خلال عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة، ومع تغلب مخاوف الطلب على التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط'.

وواصل الحوثيون المتحالفون مع إيران هجماتهم على الممرات الملاحية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث تعرضت أربع سفن أخرى على الأقل لضربات بطائرات مسيرة وصواريخ منذ يوم الجمعة. وقال الحوثيون إن إحداها، وهي سفينة الشحن روبيمار التي ترفع علم بيليز والمسجلة في بريطانيا ويديرها لبنان في خليج عدن، معرضة لخطر الغرق، مما يزيد المخاطر في حملتهم لتعطيل الشحن العالمي تضامنا مع الفلسطينيين في اليمن. غزة.

وكتب محللو ANZ في مذكرة: 'إن علامات الطلب القوي في الصين عززت المعنويات أيضًا'.

ارتفعت إيرادات السياحة في الصين بنسبة 47.3% على أساس سنوي وارتفعت فوق مستويات ما قبل كوفيد-19 خلال عطلة السنة القمرية الجديدة الوطنية التي انتهت يوم السبت.

وخفضت الصين أيضًا سعر الفائدة المرجعي للقروض العقارية بأكثر من المتوقع يوم الثلاثاء، في محاولة لدعم سوق العقارات والاقتصاد المحاصرين.

ومع ذلك، فإن العوامل الداعمة للأسعار لم تعوض بشكل كامل مخاوف الطلب. عدل تقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA) الأسبوع الماضي توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2024 بالخفض وسط توقعات بأن تحل الطاقة المتجددة محل استخدام الوقود الأحفوري.