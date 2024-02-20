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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العدل: نقل مقر عمل لجان التوفيق في المنازعات لوزارة التربية والتعليم

العدل: نقل مقر عمل
العدل: نقل مقر عمل لجان التوفيق في المنازعات لوزارة التربية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 468 لسنة 2024، بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات.

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وجاء بالقرار أنه تم نقل مقر اللجان الأولى والثانية والثالثة للجان التوفيق في المنازعات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من مقرها الحالي: مبنى ديوان عام الوزارة - 13 شارع الفلكي - إلى المقر الجديد الكائن في مبنى قطاع الكتب التابع ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشارع فيصل - الطالبية محطة الأريزونا - الجيزة.

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وأكدت الجريدة الرسمية أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتعديلاته.

كما جاء ذلك بناء على قرار وزير العدل رقم ٤٥٩٨ لسنة ۲۰۰۰ بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم ١٧٨٦ لسنة ۲۰۱۷ بتعيين مقار عمل لجان التوفيق في المنازعات، وعلى كتاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن نقل مقر لجان التوفيق في المنازعات الأولى والثانية والثالثة لمقر آخر، وبناء على ما عرضه المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق.

الجريدة الرسمية وزير العدل لجان التوفيق فى المنازعات وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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