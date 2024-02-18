عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 13 سنة وغرامة 105 آلاف جنيه لعامل مقهى تاجر في الحشيش

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل مقهى بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره فى الحشيش  فى دار السلام، وبمعاقبته بالسجن 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه لحيازته سلاح نارى وذخائر.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

اقرأ ايضًا : 

txt

تالتة ابتدائي .. حادث مؤسف في بولاق الدكرور

txt

حريق مخلفات داخل مصنع مواسير بالعاشر من رمضان

txt

إحالة المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي في عابدين للمحاكمة

txt

أولوية المرور تودي بحياة شاب وتقود 3 آخرين للمحاكمة الجنائية..تفاصيل

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «عبد الرحيم . م»، 25 سنة، عامل مقهى، بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

اقرأ ايضًا : 

txt

حوادث الطرق اليوم.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 41 آخرين بالمحافظات

txt

اليوم.. محاكمة عاطلين سرقا فتاة بالإكراه في قصر النيل

txt

بينهم ربة منزل.. ننشر اعترافات عصابة تزوير المحررات الرسمية على "فيسبوك"

txt

حبس 3 سيدات لاتهامهن بالنصب على المواطنين بأعمال السحر والشعوذة بـ"فيس بوك"

txt

إخلاء عقار المنيا المنهار وفرض كردون أمني حفاظا على حياة المواطنين

txt

نهاية بائع خضروات بسبب «الفرشة».. قرار عاجل من المحكمة

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بإحراز المتهم سلاحًا ناريًا غير مششخن «فرد خرطوش» بغير ترخيص وإحراز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

وأكدت شهادة الرائد شرطة عبد الرحمن عادل محمد رجائي، معاون مباحث قسم دار السلام أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها إتجار المتهم في المواد المخدرة وحيازته سلاح ناري للدفاع عن تجارته وبالعرض على النيابة العامة أصدر إذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم ونفاذًا للإذن تمكن من ضبط المتهم وبحوزته قطع للحشيش المخدر وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش بداخله طلقة كما عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإتجاره في الحشيش المخدر والمبلغ المالي حصيلة الإتجار والهاتف للتواصل مع عملائه والسلاح والذخيرة للدفاع عن تجارته.

وأوضح تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لقطعة لمادة سمراء اللون وزنت صافية 1200.39 جرام لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وأكد تقرير المعمل الجنائي أن المضبوطات عبارة عن سلاح ناري يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 16 وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال والطلقة تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 16 منها السلاح المضبوط وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.

محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات السجن المشدد 10 سنوات تاجر الحشيش سلاح ناري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الجديد.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم الأحد

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

سري للغاية.. الكشف عن وثائق لأول مرة عن حرب أكتوبر|تفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

بدءاً من الغد.. العدل الدولية تنظر في جلسات تاريخية شرعية احتلال فلسطين

واشنطن تلوح بالفيتو.. مجلس الأمن يُصوّت على قرار جزائري حول غزة الثلاثاء المقبل

مباحثات لرئيس مجلس النواب الأردني مع رئيس المجلس الوطني الاماراتي

لسنا منافسين.. بكين تطالب كندا بالتوقف عن تضخيم نظرية التهديد الصيني

3 إجراءات عاجلة بجميع مدارس الجمهورية لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب

لماذا الحوقلة من كنوز الجنة.. وما علاقة الأهرامات بـ لا إله إلا الله؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل بدائل القهوة بنفس التأثير والفوائد

مكشوف البطن.. فستان كارمن بصيبص يثير الجدل بالسوشيال ميديا

اكتشاف طريقة تحمي من أضرار الصوت العالى على أذاننا

حلاق يحرق شعر زبائنه بالنار.. ما السبب؟

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. حسن الرداد يفقد أمه ويتزوج من ناهد السباعى بمحارب

بسبب السيلفي ..مقطع فيديو مروع لشاب يلقى مصرعه

امرأة تثير ضجة عبر التيك توك بعلاج للاستجماتيزم وقصر النظر

حقيقة العثور على نسخة نادرة من القرآن في قاع البحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ