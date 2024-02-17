حريق مخلفات داخل مصنع مواسير بالعاشر من رمضان

استطاع رجال الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق محدود نشب بمجموعة مخلفات داخل مصنع مواسير بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع مواسير بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

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انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتبيَّن من التحريات الأولية نشوب الحريق في مجموعة مخلفات داخل المصنع، فيما تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على جانب آخر، قررت نيابة المعادي الجزئية انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مصنع أسمنت بمنطقة كورنيش النيل بمنطقة المعادي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع أسمنت بكورنيش النيل بالمعادي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب حريق بخزان مازوت وتم محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع إصابات.

واتضح أنه أثناء قيام إحدى المعدات بهدم خزان مازوت من الخرسانة حدث شرز أسفر عن اشتعال النيران ببقايا المازوت بالخزان وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.