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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بالساحل

تصادم سيارة بدارجة
تصادم سيارة بدارجة بخارية في الساحل.. وإصابة شخصين

أصيب شخصان بكدمات وسحجات في حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية أمام معهد ناصر بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

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الغربية .. حريق هائل بقرية يلتهم منزلا و4 دراجات نارية

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الجيزة .. إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة اثنين وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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حريق هائل بقرية  

نشب حريق هائل بقرية قصر بغداد التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، التهم منزلا و4 دراجات نارية ونفوق عدد من رؤوس الماشية، وتم إخماد النيران وإجراء عمليات التبريد تحسبًا لتجدد الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بقرية قصر بغداد التابعة لمركز كفر الزيات، وانتقلت 3 سيارات مطافي لمكان الحريق، وتم التعامل مع النيران، وأتت النيران على محتويات منزل بعد أن امتد إليه النيران، وتفحم 4 دراجات نارية ونفوق عدد من رؤوس الماشية، وإصابة ماشية أخرى بحروق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

مصرع شخصين وإصابة 6

وعلى جانب آخر، انقلبت سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربى بمحافظة المنيا، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين.

تم تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا ووجود جثث ومصابين، وبالانتقال تبين وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ربع نقل

وفى سياق آخر، انقلبت سيارة ربع محملة بالعمال في ترعة أعلى الطريق الزراعي المتجه لبني سويف، وذلك في نطاق محافظة الجيزة، وأًصيب 9 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي كافة الإسعافات الأولية اللازمة.

ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل كانت محملة بالعمال في ترعة أعلى الطريق الزراعي المتجه لبني سويف داخل نطاق محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الحادث.

وتبين إصابة 9 أشخاص جراء الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي كافة الإسعافات الأولية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

إصابات مصابين حادث تصادم تصادم سيارة بموتوسيكل تصادم سيارة

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