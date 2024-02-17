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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تالتة ابتدائي .. حادث مؤسف في بولاق الدكرور

مصرع طفل في حادث
مصرع طفل في حادث غريب في بولاق الدكرور

حادثة مفجعة، لقي فيهاطفلٌ مصرعه، مساء اليوم، أثناء عبوره الطريق بعد أن صدمته سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة جنونية بـالطريق العام، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

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تلقت المباحث الجنائية، إخطارًا من قسم بولاق الدكرور، بلاغ من مستشفى قصر العيني بوصول «حمدان. س»، 9 سنوات، طالب بالصف الثالث الابتدائي، "جثة هامدة" في حادث في الطريق، وعلى الفور، انتقلت القوات الأمنية إلى مكان الواقعة.

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وبالانتقال، تبيَّن أنه أثناء عبور الطريق اصطدمت به سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة جنونية يقودها «سيد، م»، 40 سنة - سائق، وألقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل الخطأ

نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

مصرع طفل سيارة ملاكى حادث تصادم الطريق العام المستشفى

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