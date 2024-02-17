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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 سيدات لاتهامهن بالنصب على المواطنين بأعمال السحر والشعوذة بـ"فيس بوك"

قرار عاجل من النيابة
قرار عاجل من النيابة ضد 3 سيدات نصبوا على المواطنين

قررت النيابة العامة حبس 3 سيدات لاتهامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال أعمال السحر والدجل في مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وكلفت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة نصب المتهمين على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق الشعوذة .

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من إلقاء القبض على 3 سيدات لقيامهن بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال أعمال السحر والدجل.

تبلغ للإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من إحدى السيدات بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من إحدى القائمات على أعمال السحر والدجل وتحصلها منها على مبالغ مالية.

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وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد المتهمة وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وأنها تمارس أعمال السحر والشعوذة وتروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

تم ضبطها وبصحبتها معاونيها سيدتين لهما معلومات جنائية مقيمتان بمحافظة القاهرة وبحوزتهن 3 هواتف محمول مُحمل على أحدهم الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهن الإجرامى والأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضهن على النيابة أصدرت قرارها المتقدم.

النيابة العامة حبس 4أيام نصب “فيس بوك سحر دجل

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