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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حوادث الطرق اليوم.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 41 آخرين بالمحافظات

مصرع 5 أشخاص وإصابة
مصرع 5 أشخاص وإصابة 41 آخرين فى حوادث طرق اليوم

حوادث طرق عديدة شهدتها عدد من محافظات مصر، اليوم، خلفت ضحايا ومصابين، وجاءت تلك الحوادث المرورية نتيجة أسباب مختلفة، من بينها السرعات الزائدة، وغيرها، والتي نستعرضها خلال هذا التقرير :  

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أسيوط

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة بطريق قبلى كمين القوصية الصحراوى وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلى جانب آخر أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي فى الفيوم بعد الإقليمي باتجاه أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

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تالتة ابتدائي .. حادث مؤسف في بولاق الدكرور

بولاق الدكرور

حادثة مفجعة، لقي فيها طفل مصرعه، مساء اليوم، أثناء عبوره الطريق بعد أن صدمته سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة جنونية بـالطريق العام، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

حلوان

استمعت نيابة حلوان الجزئية، لأقوال شهود العيان في واقعة إصابة شاب أثناء عبوره الطريق بكورنيش المعصرة، وقال شهود العيان، إن المصاب كان يعبر الطريق دون حذر وتفاجأ بالسيارة تصدمه،وتجمعوا حوله محاولين إسعافه ونقله للمستشفى.

الصف

سقطت سيارة بترعة في منطقة الصف، ما أسفر عن إصابة 8 مواطنين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

القطامية

وقع حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" وسيارة سوزوكي في منطقة القطامية في القاهرة، أسفر عن مصرع 3 مواطنين وجرى نقل المتوفين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من الطريق.

الأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وقوع حادث تصادم لسيارة ربع نقل فى أحد أعمدة الإنارة على الطريق الزراعى بجوار كوبرى نجع أبو سعيد، مما أسفر عن إصابة 14 من ركاب السيارة بكدمات وجروح متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

أسوان

أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق الصداقة القديمة بمدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

محافظات عدد وفيات مصابين حوادث حوادث طرق

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