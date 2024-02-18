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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة طالب هدد فتاة وابتزها بنشر صور عارية

اليوم.. محاكمة طالب
اليوم.. محاكمة طالب هدد فتاة وابتزها بنشر صور عارية

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة طالب هدد فتاة وابتزها بنشر صور عارية لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير أمانة السر عصام حسين.

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أحالت النيابة العامة المتهم "م. ح. س" 22 سنة طالب، لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت إليه تهمه تهديد فتاة، على خلفية التحقيقات في القضية رقم 15900 لسنة 2022 جنايات قسم الجيزة. 

بدأت الواقعة يوم 2023/8/25، عندما تلقي أحد أقارب الفتاة رسائل تهديد عبر تطبيق الكتروني "الواتساب " بإفشاء صورا خادشة للشرف خاصه بإحدى أقاربه المجني عليها "م. س"، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب مبلغ مالي نظير عدم نشر تلك الصور. 

كما تعدى المتهم على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها دون رضائها بأن نقل صوراً شخصية لها في مكان خاص بجهاز من الأجهزة وكان ذلك التعدى مصحوباً بتهديد المجني عليها بإفشاء محتوى ما تحصل عليه. 

بالإضافة إلى استخدم حساباً خاصاً على شبكة المعلومات الدولية الأنترنت بهدف ارتكاب الجرائم سند الاتهامات على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية أن الهاتف المضبوط بحوزة المتهم والرقم المرسل منه التهديدات يحوي صور ومقاطع مصورة عارية خاصة بالمجني عليها .

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