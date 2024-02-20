إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين على زراعي أبوقرقاص بالمنيا

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم بين ميكروباص و سيارة تمانية على الطريق الزراعي بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ثمانية على الطريق الزراعي القاهرة أسوان امام مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة.

إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 10 أشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى العام وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.