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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المستقلين الجدد: مهمة الحوار الوطني كبيرة أمام التحديات الاقتصادية الراهنة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد حزب المستقلين الجدد ان الحوار الوطني في مرحلته الثانية سيكون أمام مهمة كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال دكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن تصريحات الرئيس السيسي في افتتاح مؤتمرايجبس 24 كاشفة للمعالم الرئيسية للوضع الاقتصادي الحالي وهو الأمر الذي يتحتم على الدولة المصرية بأكملها مواجهته والتغلب عليه.

وأضاف عناني أن الأمر يحتاج إلي تلاقي كل الرؤى ووجهات النظر من كل المؤسسات والمختصين والحكومة لوضع استراتيجية محددة المعالم مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الحلول مدروسة وقابلة للتطبيق.

وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الأمر لا يخص الحكومة وفقط بل هو يخص الدوله بأكملها ولا يستثني احدا سواء قطاع خاص أو قطاع الأعمال وهو الأمر الذي يستوجب التكاتف حتي يتم التغلب علي هذه التحديات.

من جانبه، أكد حمدي بلاط نائب رئيس الحزب ان تصريحات السيد الرئيس كاشفه وان التحديات الاقتصاديه ليست شأن داخلي وفقط ولكنه مرتبط بوضع اقتصادي عالمي متراجع مع وجود ارتباطات مصريه  مع المؤسسات الماليه الخارجيه وهو الامر الذي يجب مواجهته ووضعه في الاعتبار عند وضع الاستراتيجية الازمه للخروج من هذه الأزمة.

وأكد الحزب ان الحوار الوطني ينتظره عمل كبير وجهد شاق  مع التاكيد ان الحوار الوطني قد نجح في خلق مساحات مشتركه بين الجميع وهو الامر الواجب استثماره لتحقيق رؤيه مشتركه يمكن تطبيقها في اطار زمني معلوم للجميع في ظل وضع اقليمي مضطرب يتطلب مزيدا من الاصطفاف والترابط الوطني

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