سوء التغذية.. وفاة 27 طفلا سودانيا في معسكرات اللاجئين بتشاد

توفى 27 طفلا سودانيا في معسكر علاشي للاجئين في شرق تشاد بسبب أمراض سوء التغذية، حيث كشف محمد أحمد، أحد قيادات المعسكر اليوم الثلاثاء، عن تدهور الأوضاع الصحية مما ساهم في وفاة أكثر من 27 طفلا بسوء التغذية في المعسكر منذ بداية هذا العام.

وأضاف: "لدينا كم هائل من المصابين داخل المستشفيات ومخيمات اللجوء، وحالات وفيات لكبار السن والأمهات الحوامل أيضا بسوء التغذية لم يتم حصرهم بعد"، بحسب ما أورده راديو تماذج.

وأشار إلى المعوقات التي تواجههم مع الكادر الطبي العامل هناك هو عدم وجود أجهزة فحص، الأمر الذي يدفع إلى تقديم الأدوية للمريض دون فحوصات، مما فاقم في زيادة عدد المرضى.

وتابع: "صعوبة تواصلنا مع الأطباء التشاديين بسبب عامل اللغة المستخدمة من قبل الطرفين أدى الى توقف المرضى للذهاب لاجراء التشخيصات وتلقي العلاجات اللازمة مع قلة الكادر الذي لا يتناسب مع عدد اللاجئين المتواجدين".