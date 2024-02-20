عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني: يجب أن تنال دولة بوتين نفس مصير النازية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نهاية حقيقية ونزيهة للحرب لا يمكن تحقيقها دون استعادة العدالة بشكل كامل، ويجب إدانة دولة بوتين على جرائمها بنفس الطريقة التي تمت بها إدانة النازية.

جاء ذلك في خطابه أمام المشاركين في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة هلسنكي الأمريكية حول "محاسبة روسيا عن جرائم الحرب ضد أوكرانيا: دروس من نورمبرج"، وفقًا لما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه "لا يمكن لأي حرب أن تنتهي حقًا دون تقديم هؤلاء البلطجية المسؤولين عن إشعال هذه الحرب إلى العدالة، والقتل والتعذيب، وترحيل الأطفال والكبار، والذين حاولوا بوحشية إطفاء نيران الحرية والمقاومة".

وقال الرئيس الأوكراني: "لا توجد عقبات في طريق العدالة! وكما تمت إدانة النازية، يجب أن تواجه دولة بوتين نفس المصير".

وشكر زيلينسكي لجنة هلسنكي وكل من يدعم عملها لتنظيم هذه الجلسة مشددا على أن جلسات الاستماع تعقد اليوم في نفس الغرفة التي ساعدت فيها العدالة، بعد الحرب العالمية الثانية، في إرساء الأسس لحماية جديدة ودائمة للحياة وحقوق الإنسان.

وتابع "في قاعة المحكمة رقم 600، موقع محاكمات نورمبرج الرائدة للمسؤولين النازيين، ألقى قاضي المحكمة العليا الأمريكية روبرت جاكسون بيانه الافتتاحي الشهير و ومن الأخبار الرهيبة أنه حتى بعد كل هذه السنوات والدروس، يجب على البشرية إعادة النظر في مبادئ نورمبرج. 

إدانة النازية مصير النازية دولة بوتين الرئيس الأوكراني لجنة هلسنكي الأمريكية جرائم الحرب ضد أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

ترشيحاتنا

الدقي والمهندسين.. تعرف على أماكن الكثافات المرورية بالجيزة.. فيديو

103 أطنان أرز و33 دقيق.. الداخلية تداهم مخازن مافيا السلع

مندوب مصر بمجلس الأمن: ملتزمون بالعمل المتواصل لإيقاف الحرب المدمرة في غزة

فرمتهم تحت عجلاتها.. مأساة دهس تريلا 3 أشخاص في المرج| صور

لو معاك فلوس جديدة اقرأ عليها سورة قريش 7 مرات.. سبب مدهش

مهند مجدي رئيسا لبعثة الأهلي في غانا خلال لقاء ميدياما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية| شاهد

بحضور نجوم الفن.. أحمد سلامة يتلقى العزاء في حماته | فيديو وصور

احترس.. أدوية تسبب آلام عضلات الجسم

فستان مي عمر يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

فيديو

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ