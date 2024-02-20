الرئيس الأوكراني: يجب أن تنال دولة بوتين نفس مصير النازية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نهاية حقيقية ونزيهة للحرب لا يمكن تحقيقها دون استعادة العدالة بشكل كامل، ويجب إدانة دولة بوتين على جرائمها بنفس الطريقة التي تمت بها إدانة النازية.

جاء ذلك في خطابه أمام المشاركين في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة هلسنكي الأمريكية حول "محاسبة روسيا عن جرائم الحرب ضد أوكرانيا: دروس من نورمبرج"، وفقًا لما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه "لا يمكن لأي حرب أن تنتهي حقًا دون تقديم هؤلاء البلطجية المسؤولين عن إشعال هذه الحرب إلى العدالة، والقتل والتعذيب، وترحيل الأطفال والكبار، والذين حاولوا بوحشية إطفاء نيران الحرية والمقاومة".

وقال الرئيس الأوكراني: "لا توجد عقبات في طريق العدالة! وكما تمت إدانة النازية، يجب أن تواجه دولة بوتين نفس المصير".

وشكر زيلينسكي لجنة هلسنكي وكل من يدعم عملها لتنظيم هذه الجلسة مشددا على أن جلسات الاستماع تعقد اليوم في نفس الغرفة التي ساعدت فيها العدالة، بعد الحرب العالمية الثانية، في إرساء الأسس لحماية جديدة ودائمة للحياة وحقوق الإنسان.

وتابع "في قاعة المحكمة رقم 600، موقع محاكمات نورمبرج الرائدة للمسؤولين النازيين، ألقى قاضي المحكمة العليا الأمريكية روبرت جاكسون بيانه الافتتاحي الشهير و ومن الأخبار الرهيبة أنه حتى بعد كل هذه السنوات والدروس، يجب على البشرية إعادة النظر في مبادئ نورمبرج.