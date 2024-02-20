حياة أسطورة الموسيقى بوب مارلي في دور العرض المصرية غدا

تستقبل دور العرض المصرية، غدا الأربعاء، فيلم "بوب مارلي .. حب واحد" BOB MARLEY: ONE LOVE للمخرج رينالدو ماركوس جرين، وذلك احتفالا بتراث أسطورة الموسيقى بوب مارلي.



الفيلم يغوص بعمق في حياة بوب مارلي الاستثنائية، من بداياته المتواضعة إلى صعوده كأيقونة موسيقية عالمية، وتفانيه في نشر رسائل الحب والوحدة والعدالة الاجتماعية من خلال موسيقاه الثورية.



تم إنتاج الفيلم بالتعاون مع عائلة الموسيقي الأسطوري، ويقوم كينجسلي بن أدير، بدور بوب مارلي، وشانا لينش بدور زوجته ريتا، ويجسد الفيلم لحظات محورية في حياة مارلي، من نجاته من محاولة اغتيال مروعة إلى فترة قضاها خارج جامايكا.



ويشارك في بطولة الفيلم أيضا جيمس نورتون، توسين كول، أومي مايرز، أنتوني ويلش، نيا آشي، آستون باريت جونيور، وتأليف تيرينس وينتر بالتعاون مع فرانك فلورز، زاك بايلن، ورينالدو ماركوس جرين؛ وإنتاج مشترك بين روبرت تايتيل، ديدي جاردنر، جيريمي كلاينر.



ويضم طاقم المنتجين المنفذين للفيلم أيضاً، براد بيت، ريتشارد هيويت، أورلي مارلي، ومات سولودكي.