بعد الفيتو الأمريكي.. ماجد عبدالفتاح: مصر تلجأ لمجلس الأمن مرة أخرى

علق السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، استخدام حق النقد الفيتو على مشروع قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا :"كان متوقعا".

وأضاف السفير ماجد عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما فعلته مصر خطوة مهمة، ونلجأ مرة أخرى لمجلس الأمن، متابعا أن البدائل كلها مفتوحة، وهناك تحركات للمجموعة العربية في هذا السياق.

وتابع السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن هذه المرة الثالثة لاستخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد اي قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.