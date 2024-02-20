نميره نجم: كل ما يحدث في غـ ـزة يتم بدعم من أمريكا

شنت السفيرة نميره نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، هجوما حادا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

وقالت السفيرة نميره نجم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، إن كل ما يحدث في غـ ـزة يتم بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة انع نطالب بإعلان عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت السفيرة نميره نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية أنه الولايات المتحدة الأمريكية لى تعبأ بما تراه من مأسي إنسانية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.