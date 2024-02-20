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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس بعثة الجامعة العربية: واشنطن تعرضت لانتقاد عنيف من مصر لهذا السبب

السفير ماجد عبدالفتاح
السفير ماجد عبدالفتاح

قال السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن  مشروع القرار العربي المقدم من المجموعة العربية والجامعة العربية لوقف إطلاق النار في غزة تم طرحه منذ ثلاثة أسابيع وبدأت المفاوضات المكثفة إلى أن نجحت المجموعة العربية في الحصول على دعم 13  دولة في مجلس الأمن رغم وجود تحفظات البعض لانه لم يتم إدانة حماس أو تناول الأسرى.
وأضاف عبدالفتاح في مداخلة مع برنامج  " كلمة أخيرة " الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON أنه من الواضح تغيير المواقف الدولية في التصويت على مشروع القرار الحالي برغم الفيتو الأمريكي مقارنة بمشاريع القرارات السابقة. 

وأكد عبدالفتاح أن هناك تقدير دولي  متزايد للأزمة الإنسانية الحادة جراء العدوان الإسرائيلي. وأضاف أن جلسة اليوم  شهدت إنتقادات حادة  للولايات المتحدة وأعنفها الانتقاد المصري باعتبار أن التدهور المتواصل على الارض يمثل خطورة  على أمن مصر القومي.

 وأشار رئيس بعثة الجامعة العربية إلى أن المجموعة العربية سوف تجتمع غدا للاتفاق على الخطوات القادمة.

جامعة الدول العربية حماس تناول الأسرى مجلس الأمن مشروع القرار العربي الفيتو الأمريكي

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