الجامعة العربية: الاعتراضات الأمريكية على قرار وقف إطلاق النار بالأمم المتحدة محبطة|فيديو

أكد السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن جامعة الدول العربية هي جزء لا يتجزأ من المجموعة العربية التي اقترحت مشروع القرار والذي كان يفاوض نيابة عنهم المندوب الدائم لدى دولة الجزائر في مجلس الأمن، موضحًا أنهم يشعرون بقدر كبير من الإحباط نتيجة الموقف الأمريكي المعارض لمشروع القرار.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن أمريكا رفضت مشروع القرار رغم وجود مناقشات مكثفة تمت عليه لمدة 3 أسابيع متتالية والذي تم خلالها استشهاد 4 آلاف فلسطيني إثناء التفاوض فقط على مشروع القرار الجزائري، مؤكدًا أن الاعتراضات الأمريكية هي اعتراضات قائمة على فكرة رفض وقف إطلاق النار والاكتفاء فقط بعملية هدنة إنسانية تتم خلالها التفاوض على إطلاق الرهائن.

وتابع: التركيز الأمريكي بالكامل على إطلاق الرهائن وليس مصلحة الفلسطينيين والاعتبارات الإنسانية أو المساعدات، موضحًا أن هناك بعض الدول كانت معترضه على مشروع القرار لأنه لا يتضمن أي إدانة لحركة حماس، مؤكدًا أنه تم النجاح في التفاهم مع بعض الدول التي كانت معترضه على مشروع القرار من البداية وهم دول اليابان وكوريا والإكوادر بعد الأخذ في الاعتبار عدد من الملاحظات.