مؤلف حق عرب يكشف تفاصيل مفاجئة عن المسلسل في رمضان 2024

كشف محمود حمدان مؤلف مسلسل حق عرب، تفاصيل جديدة عن العمل الفني والمقرر عرضه في موسم رمضان 2024.

وقال محمود حمدان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هذا العمل الفني من بطولة الفنان أحمد العوضي، مشيرا إلى أن العوضي يقدم مجهودا كبيرا لإخراج العمل في أحسن صورة.

وتابع محمود حمدان مؤلف مسلسل حق عرب، أن هذا العمل الفني بمشاركة نجوم كبيرة ومنهم الفنان الكبير رياض الخولي، والفنانة وفاء عامر، وكوكبة كبيرة من الفنانين الآخرين.

وأشار مؤلف مسلسل "حق عرب" إلى أن الفنان وليد فواز يقدم دور الشر في المسلسل، وليد فواز يجتهد في الشخصية جدا، ودائما ما يقدم الأفضل".







