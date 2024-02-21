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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024 | أحمد السقا ينشر بوسترات جديدة لمسلسل "العتاولة"

صدى البلد

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “العتاول مجموع من البوسترات الجديدة عبر موقع الصور والفيديوهات ”إنستجرام ” ، بوسترات من مسلسل العتاولة والمقرر عرضه خلال شهر رمضان . 

وشارك الفنانة أحمد السقا مجموعة من البوسترات عبر حسابه بتطبيق إنستجرام وكتب :" العتاولة".

وكشف الفنان طارق لطفي عن طبيعة الدور الذى يجسده فى مسلسل “العتاولة” الذى يشارك به في المارثوان الرمضاني القادم 2024.

وقال طارق لطفي فى تصريحات لـ"et بالعربي "، إن طبيعة دوره مختلفة تماما وأن العمل مزيج ما بين الدراما والأكشن والطابع الإجتماعي.

وعن التعاون مع أحمد السقا، قال طارق لطفي: إنه سعيد بالتعاون مع الفنان أحمد السقا لأن تجمعهما صداقة قوية منذ سنوات .

معلقا: أنا وأحمد السقا عشرة عما ودخلنا بيوت بعض ومشوفناش من بعض غير كل خير، وسعيد ان احنا هنتعاون ٤ شهور تصوير.

وفى وقت لاحق، روج الفنان السقال مسلسل العتاولة، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024.

ونشر أحمد السقا صورة تجمعه بالفنان طارق لطفي من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشر معها صورة أخرى من أحداث فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، بطولة الفنان محمد هنيدي.

وعلق السقا عليها: حبينا نمسى عليكم ونقولكم اننا ولا بنخاف من الدنيا بحالهوعلق عليها ، قائلاً: حبينا نمسى عليكم و نقولكم اننا "ولا بنخاف مالدنيا بحالها".

ومسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته زينة ،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

الفنان طارق لطفي الفنان احمد السقا حمد هنيدي حنان يوسف خلال شهر رمضان رمضان 2024 صلاح عبدالله موسم رمضان 2024 مريم محمود الجندى مسلسل العتاولة

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