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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل تساعد حمامات الساونا على حرق السعرات الحرارية؟

حمامات الساونا
حمامات الساونا

يتعرض الجسم خلال جلسة الساونا،لدرجات حرارة عالية وجافة، مما يؤدي إلى زيادة في معدل ضربات القلب وتوسيع الأوعية الدموية في الجلد، هذا الاستجابة الفسيولوجية للحرارة تتطلب طاقة إضافية من الجسم لتبريد الحرارة المتزايدة، على الرغم من أن جلسة الساونا لا تعد نشاطًا بدنيًا قويًا، إلا أنها تستهلك الطاقة بسبب الحرارة المتزايدة التي يجب على الجسم معالجتها.

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هل تساعد حمامات الساونا على حرق السعرات الحرارية؟

حمامات الساونا

وبحسب ما نشره موقع إكسبريس، فقد يجب الإشارة إلى أن فقدان الوزن من خلال حمامات الساونا يكون بسبب فقدان السوائل وليس بسبب حرق الدهون بشكل مباشر، بمجرد تعاود شرب السوائل، فإن الوزن سيعود إلى حالته الطبيعية. لذلك، إذا كنت تستخدم الساونا كوسيلة للتخسيس، يجب أن تكون على علم بأن أي فقدان وزن سريع يكون مؤقتًا ومرتبطًا بفقدان السوائل.

حمامات الساونا

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تأخذ بعض الاحتياطات عند استخدام الساونا، مثل التأكد من ترطيب الجسم بشكل جيد قبل وبعد الجلسة وتجنب البقاء في الساونا لفترة طويلة جدًا لتجنب التعرض للحرارة المفرطة.

بشكل عام، تعتبر حمامات الساونا تجربة مريحة ومهدئة للعديد من الأشخاص، ولكنها ليست الطريقة الأكثر فعالية لحرق السعرات الحرارية أو فقدان الوزن، إذا كنت ترغب في فقدان الوزن، فمن الأفضل الاعتماد على توازن بين النظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية المنتظمة.

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