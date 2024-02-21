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حوادث

مضوني على إيصال أمانة.. ننفرد بنشر أقوال المجني عليه في تجارة الأعضاء البشرية

ننفرد بنشر أقوال
ننفرد بنشر أقوال المجني عليه في تجارة الأعضاء البشرية

ينفرد موقع صدى البلد الإخباري بنشر أقوال المجني عليه في التحقيقات في اتهام طبيب بشري وسائق وآخرين بتكوين جماعة إجرامية منظمة للإتجار في الأعضاء البشرية في الجيزة.

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وبسؤال جلال محمد، 39 سنة، بدون عمل، المجني عليه في التحقيقات أكد أنه على إثر مروره بضائقة مالية تواصل من خلال أحد جيرته وهو المتهم الثاني مع شخص آخر مجهول يعمل في مجال تجارة الأعضاء البشرية «السمسار» والذي بدوره عرض عليه شراء كليته اليمنى نظير مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه مستغلا في ذلك احتياجه وعوزه المادي وقام بطمأنته بأن تلك الجراحة ستخضع لإشراف الطبيب المتهم الأول وما أن استجاب لطلبه حتى استحصل منه على توقيعه على إيصال أمانة ضمانًا لاستمراريته في استكمال إجراءات تلك الجراحة وقبيل إجراء تلك الجراحة مباشرة حصل من الطبيب المتهم الأول بشخصه على المبلغ المالي المُتفق عليه وأجرى له تلك الجراحة «استئصال الكلية اليمنى»، إلا أنه عقب ذلك شعر بإعياء شديد فأبلغ السلطات.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد .ع .س»، 66 سنة، استشاري أمراض الكلى بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل لأغراض الإتجار بالبشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتحقيقًا لأغراضها اشترك مع آخرين مجهولين من أعضاء تلك الجماعة في الإتجار بالمجني عليه جلال محمد بأن تعامل فيه بشراء عضوه البشري «الكلى» نظير مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه مستغلًا حاجته وعوزه المادي وعلى أثر ذلك استئصل عضوه البشري سالف البيان وزرعه في جسد المُتلقي محمد حسن لتحقيق منفعة مادية قدرها 100 ألف جنيه تقاضاها من المُتلقي وقد نتج عن تلك الجريمة إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة وهي فقد منفعة «الكلى اليمنى المستأصلة» بصفة نهائية ودائمة.

وأضافت التحقيقات ارتباط تلك الجناية بجناية أخرى وهي التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية على النحو التالي : بأن قام المتهم بصفته طبيب بشري – أستاذ باطنة وأمراض كلى – أجرى عملية جراحية لنقل وزراعة أعضاء بشرية وهو عضو الكلى للمجني عليه جلال محمد وكان ذلك بطريق البيع والشراء منه بمقابل مادي استغلالا لحالة الضعف والعوز المادي ونقله وزرعه بجسد المُتلقي محمد حسن «المصاب بمرض الفشل الكلوي المُزمن» دون إتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء وبالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته.

وأكدت التحقيقات قيام المتهم الثاني «أحمد .أ .إ»، 31 سنة، سائق بالتعامل في شخص طبيعي وهو المجني عليه جلال محمد بأن استقطبه وأوصله بآخر مجهول عرض عليه شراء عضو البشري «الكلى» بقصد استئصالها وزراعتها في جسد المُتلقي محمد حسن مستغلا في ذلك حاجته وعوزه المادي وكان ذلك بمقابل مادي.

صدى البلد التحقيقات طبيب بشري الاتجار فى الاعضاء البشرية بيع الأعضاء البشرية

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