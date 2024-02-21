جرحى وقتـ.لى.. تعرض جنود الاحتلال لـ3 حوادث خطيرة في غزة

أكدت اذاعة الجيش الإسرائيلى المحتل استمرار نزيف قوات الاحتلال امام المقاومة الفلسطينية التي تواصل عملياتها ضدهم كل يوم.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن صحف عبرية، فقد اعترف الجيش المحتل بمواجهته 3 حوادث خطيرة في حي الزيتون بمدينة غزة أسفرت عن سقوط ضحايا.

ذكر الاحتلال ان قواته خاضت معارك حامية مع المقاومين في ظل مقاومة كبيرة منهم ومعارك صعبة خلال العملية في حي الزيتون بمدينة غزة.



يأتي ذلك فيما نقلت كالة تسنيم الإيرانية عن وزير النفط الإيراني. اتهامه الرسمي لإسرائيل بالمسؤولية عن هجوم استهدف خطوط أنابيب الغاز الأسبوع الماضي.