طرح مشروع قانون ضريبة الدخل للحوار المجتمعي مارس المقبل| خاص



أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن اعتزام المصلحة طرح مشروع قانون جديد للضريبة علي الدخل لمواكبة التطورات الراهنة وبعد سلسلة من التعديلات التي تم إجراؤها علي القانون الحالي .

قالت عبد العال في تصريحات خاصة لصدي البلد علي هامش لقاء تم إجراؤه مع ممثلي وسائل الإعلام بمقر مركز التدريب الضريبي بالمعادي، إنه من المقرر الانتهاء من المشروع وعرضه للحوار المجتمعي بحلول مارس المقبل .

أشارت إلي أن أبرز ملامح المشروع تتضمن تشجيع القطاع الخاص دون أي زيادة في سعر الضريبة ، بالتوازي مع مشروعات المصلحة في التطوير الضريبي و العمل علي دمج مصلحتي الضرائب علي القيمة المضافة والدخل و إحداث طفرة في عملها .

كشفت عن وجود إجراءات واستعدادات واضحة وفقا لتكليفات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتيسير إجراءات الضريبية علي الممولين خصوصا مع قرب انتهاء موسم تقديم الاقرارات الضريبية للمهن الحرة، موضحة أن المصلحة تعتمد على عمليات تقديم الاقرارات الضريبية المميكنة للمهن الحرة " الأشخاص الطبيعية " بحيث يمكن الممول تقديمها من مكتبه او محل إقامته دون الحاجة للحضور لمقر المأمورية التابع لها وذلك علي مدار ال ٢٤ ساعة خلال الأسبوع .

أوضحت أن المصلحة توفر الدعم الفني الممولين لمواجهة أي صعوبات لتقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها بالإضافة لقيام المصلحة برصد المهلة القانونية التي يتم تقديم فيها الاقرارات والتي كانت تمثل ضغطا علي المنظومة الضريبية لتقديم الاقرارات إذ نجحت عمليات التطوير المستمر للبنية التحتية والتكنولوجية للماموريات التابعة أصبحت قادرة علي حل كافة الصعوبات التي تواجه الممولين لتقديم الإقرار الضريبي .

وناشدت رئيس مصلحة الضرائب المجتمع الضريبي بضرورة تقديم الاقرارات الضريبية قبيل انتهاء مواعيدها القانونية وعدم الانتظار لآخر وقت منعا للضغط علي المنظومة الضريبية خصوصا في أوقات الذروة .

وعلي سياق متصل قالت إن هناك إجراءات تقوم بها المصلحة لقياس مستوي تقديم خدمات أداء الدعم الفني التي تقدمها المصلحة بهدف تذليل العقبات من خلال فرق العمل داخل المكاتب الأمامية والماموريات التابعة والمكاتب المدمجة حيث يمكن الممول متي حدث له مشكلات في تقديم الاقرارات الضريبية الإلكترونية بحيث يتم توجيه لأقرب منطقة مدمجة وتخصيص جهاز حاسب الي وموظف مختص لتقديم اقراره الضريبي ، بالإضافة إلي تشكل لجان داخل غرف العمليات الطارئة علي مدار الساعة لحل مشكلات منظومة تقديم الاقرارات الضريبية الممولين .





