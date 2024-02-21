الضرائب: نسعى للتيسير على الممولين وتغيير الصورة الذهنية الخاطئة

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هناك مساع لتطوير مصلحة الضرائب لدى المجتمع الضريبي بما ينعكس علي مسارات العمل وهو من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تنتهجها المصلحة.



أشارت في لقاء ودي تم إجراؤه مع ممثلي وسائل الإعلام بمقر مركز التدريب الضريبي بالمعادي، الي أن المصلحة تستهدف العمل علي تغيير الصورة الذهنية الخاطئة عن الضرائب وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين بسبب الموروثات والأنظمة السابقة الورقية والتي أصبحت لم تكن مواتية للأوضاع الحالية.



أضافت عبد العال، أن هناك مستهدفات لتطوير المنظومة الضريبية لتكون مواكبة التطورات العالمية.