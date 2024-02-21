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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشهد فعاليات الندوة التوعوية لأطباء النساء والتوليد في المستشفيات الخاصة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فعاليات الندوة التوعوية  المقامة لأطباء النساء والتوليد العاملين بالمستشفيات الخاصة في مراكز ومدن المحافظة للتوعية  بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 
في إطار أكبر حملة توعوية بأهداف المشروع القومي تطلقها محافظة الغربية.

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وأكد محافظ الغربية، أن الهدف الاستراتيجي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، منوها بأن محافظة الغربية تعمل على أن يصل التدريب لجميع فئات المجتمع للتوعية بأهداف المشروع القومي.

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وأشار المحافظ إلى أن التدريب استهدف فئة الرائدات من (التضامن، الصحة، الأوقاف، الزراعة) وعددا من ممثلي المديريات الخدمية والتمريض ومتطوعي الغربية وحياة كريمة، مؤكدا أن التدريب سيستمر لإعداد سفراء من جميع فئات المجتمع من المتطوعين والكيانات الشبابية والجمعيات الأهلية الكبرى وممثلي الأحزاب والنقابات وأطباء النساء.

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