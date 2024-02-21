مستوى رفيع شكلاً ومضموناً|نميرة نجم: مرافعة مصر اليوم فى الصميم وعرضت معاناة غزة

أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، أن محتوى ما قدمته مصر أمام محكمة العدل الدولية كان في الصميم، وتأكيد على كافة المواقف الثابتة لمصر حيال القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة.



وأضافت الدكتورة نميرة نجم، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي "محمد مصطفى شردي"، على قناة "الحياة"، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل تعرضت لكل أبعاد ما يحدث على الأرض في فلسطين خاصة الوضع في غزة وأثره على المواطنين واستمرار العنف والعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.



وأوضحت عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، أن المرافعة المصرية أمام المحكمة الدولية كانت على مستوى رفيع شكلًا ومضمونًا ويكشف المعاناة التي يتعرض لها المواطنون في غزة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين وخرق القوانين الدولية.