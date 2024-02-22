حسام باولو: أتمنى العودة للدوري الممتاز.. ولم أحصل على فرصتي في الزمالك

أكد حسام باولو نجم منتخب مصر للكرة الشاطئية، أنه يسعى للانضمام لأحد فرق الدوري المصري والأمر ليس مربوطًا بالسن، مشيرًا إلى أنه يتمنى الحصول على الفرصة مجددًا خلال الموسم القادم، مشيرًا إلى أنه يتمنى الحصول على كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية.

وقال باولو في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "اللي بيلعبوا في الدوري الممتاز مش أحسن مني، وتلقيت عروضا من بعض الأندية مؤخرا منها عرض في الإمارات، وأتمنى العودة للعب في الممتاز".

وأضاف: "لدي طموح كبير، كنت أتمنى اللعب في كأس العالم مع المنتخب الأول، لكن ربنا كرمني باللعب في بطولة كبيرة بحجم كأس العالم للكرة الشاطئية".

وأكمل: "كنت متألق في الدوري المصري وحصلت على لقب الهداف ولم انضم لمنتخب مصر في بعض الأوقات، وكان هناك لاعبين تنضم لمجرد تسجيل 4 اهداف، وجاء انضمامي في مرحلة معينة بسبب الضغوط الاعلامية والجماهيرية".

وزاد: "كان معي في منتخب مصر خلال فترة وجودي عمرو جمال وباسم مرسي، وكنت هداف الدوري من سموحة والداخلية، ولو كنت في الأهلي أو الزمالك كنت سألعب اساسيا، وحاليا ينضم لاعبين كثيرين من الأندية الآخرى".

وأشار إلى أنه يتوقع قيام حسام حسن بضم لاعبين كثيرين من كل الأندية، والمجاملات لن تحقق النجاح مطلقا في كرة القدم، وهذا أمر معروف للجميع.

وأكد: "من أبرز مهاجمي الدوري المصري حسام حسن لاعب سموحة وناصر منسي لاعب الزمالك، وربنا يعطي المجتهد دائما".

وواصل: "كنت أتمنى الحصول على فرصة اللعب في الزمالك، ولم العب سوى فترة وجيزة مع محمد حلمي وسجلت 4 أهداف، وبعد رحيله وقدوم إيناسيو لم أشارك سوى دقائق معدودة ولذلك طلبت الرحيل عن النادي من أجل اللعب بصفة مستمرة".

وأكمل: "بدايتي كانت جيدة مع نادي الزمالك وأول مباراة لي محليا سجلت هدف، وكذلك على مستوى افريقيا أحرزت هدف، وكنت متعطش للعب أكثر مع النادي (كان نفسي العب بشكل مستمر)، وأتمنى العودة للعب في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المقبل، لم أشبع من كرة القدم حتى الآن رغم وصولي لـ 40 عامًا".

وأتم: "أتمنى أن اعود للعب في الممتاز وتمثيل المنتخب الأول مع حسام حسن، والذي يختار دائما اللاعب الذي ينفذ تعليماته ويجتهد في الملعب".