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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تديره شركة عالمية.. افتتاح فندق بالقاهرة بطاقة 235 غرفة و17 جناح

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

شهد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مراسم افتتاح فندق في محافظة القاهرة ،نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،  ويدير الفندق شركة عالمية لإدارة الفنادق.

وشارك في الافتتاح من  غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب، ومحمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية.

وخلال مراسم الافتتاح، نقل، وزير السياحة والآثار تحية وتهنئة رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة، كما أعرب عن سعادته الشخصية لتواجده وتشريفه بالحضور نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في افتتاح هذا الفندق، مهنئاً مسئولي ومديري الفندق بهذا الافتتاح.

وأشاد الوزير بما شهده من حجم أعمال وتطوير كبير بالفندق حيث سيمثل إضافة قوية جديدة للقطاع الفندقي في مصر، متطلعاً أن تشهد الفترة المقبلة توسع في حجم أعمال الشركة بصورة أكبر في هذا القطاع.

كما أشار إلى ما حققته صناعة السياحة في مصر في أعداد السائحين الوافدين خلال عام 2023 حيث استقبلت 14.9 مليون سائح، موضحاً أن مصر تحتاج لافتتاح وتشغيل 200 ألف غرفة فندقية جديدة تضاف للطاقة الفندقية الموجودة حالياً بها لتحقيق مستهدفاتها من صناعة السياحة والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

ويضم الفندق 235 غرفة فندقية و17 جناح بإجمالي 252 وحدة فندقية.

وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة في مصر خلال عام 2024، لتضاف إلى إجمالي الطاقة الفندقية الحالية في مصر والتي تبلغ 220 ألف غرفة.

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