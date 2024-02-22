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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيارة طلاب شرم الشيخ لدير الطور القديم.. ومدير الآثار: نستهدف الوعي الأثري

الرحلة لدير وادي
الرحلة لدير وادي الطور

نظمت مدرسة شرم الشيخ الرسميه للغات بشرم الشيخ  رحلة مدرسية لمدينة طور سيناء  والتي بدأت برنامجها بالزيارة الأولي  لدير وادي الطور القديم الذي يعتبر قيمة أثرية مثل دير سانت كاترين  .
وقد كانت الرحلة بحضور ورعاية  محمد حامد  عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء وإشراف دينا محمد عامر مديرة مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات.


وقد رافق الرحلة  لشرح المعالم الأثرية للدير وادي الطور القديم  ايمن الفرماوي مدير آثار جنوب سيناء ومحمد عبد الرحمن رئيس قرية وادي طور سيناء.

 
وقال الفرماوي إن الرحلة المدرسية لزيادة الوعي الأثري  لدي تلاميذ المدارس  وتعريفهم بآثار بلدهم وخاصة إن جنوب سيناء تضم عشرات المزارات السياحية والمتاحف مشيرا إلي إن دير الطور القديم بني في القرن السادس الميلادي مع بناء دير سانت كاترين وكان يضم قلاعا وكنيسة وبئر للرهبان وأوضح الفرماوي ان الدير كشفته بعثة  الآثار المصرية عام 1985 كما قامت البعثة اليابانية  بعمل حفريات الدير واستخراج الآثار منه.


وقام تلاميذ المدرسة  بزيارة مركز المشغولات اليدوية بقرية الوادي وتعرفوا علي صناعة الكليم السيناوي والحقائب القماش وفنون التطريز .


كما زار  التلاميذ مزرعة  التعمير بمنطقة سهل القاع وشاهدوا مزارع الأسماك والمحاصيل وصوب الخضراوات .


وقد استكمل التلاميذ الرحلة المدرسية بزيارة  منطقة حمام موسي ومشاهدة العيون الكبريتية وواحة النخيل  وفي ختام الرحلة زاروا التلاميذ كورنيش طور سيناء ومنطقة لسان البحر .
 

رحلة وادي الطور

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IMG_٢٠٢٤٠٢٢٢_١٢٢٨٢٠
IMG-20240222-WA0050(1)
IMG-20240222-WA0050(1)
IMG-20240222-WA0048
IMG-20240222-WA0048
IMG-20240222-WA0049
IMG-20240222-WA0049
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٢_١١٤٥١٦
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٢_١١٤٥١٦
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٢_١١٢٣٥٠
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٢_١١٢٣٥٠
جنوب سيناء طور سيناء دير وادي الطور أول رحلة مدرسية

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