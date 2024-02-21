محافظ جنوب سيناء يبحث توقيع بروتوكول بين شرم الشيخ ومدينة مغربية

بحث محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فودة، خلال استقباله اليوم/الأربعاء/، مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة المغربية فاطمة الزهراء لعمور، توقيع بروتوكول تعاون وتواءمة بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن السياحية بالمغرب.

وأشار المحافظ- في بيان، اليوم- إلى أن الاتفاقية تعد رقم 16 بين مدينة شرم الشيخ وعدد من المدن المقابلة لها بعدد من الدول الآسيوية والأوربية، موضحا أن التواءمة تشمل التبادل في مجالات السياحة والثقافة والرياضة، والتعريف بالتراث، وتقارب الثقافات.

واستعرض فودة "عرض تقديمي" تناول محاور التنمية بالمحافظة، وفرص الاستثمار المتاحة في المجالات المختلفة، موضحا الفرص السياحية المتاحة وعددا من المشروعات المهمة التنموية منها ما تم ومنها ما هو مقترح إنشاؤه.