عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصرية للغاز الطبيعي المسال "ELNG" تفوز بالمركز الأول في فئة "مُشغل المستقبل"

صدى البلد

حصدت الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال (ELNG) – وهي شركة مساهمة بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات وشركة شل مصر وشركة بتروناس وشركة توتال – على جائزة تُشيد بريادتها والتزامها في مجال الابتكار نحو تحقيق الاستدامة. 

حصلت الشركة المصرية للغاز المسال (ELNG) على المركز الأول في فئة "مُشغل المستقبل" وذلك تقديرًا للطفرة التي حققتها الشركة في مجال التحول الرقمي، إذ ركزت مبادرات الشركة على تعزيز الرصد النشط للمشغلين الميدانيين، وذلك لتقليل أعطال المعدات ومشكلات التسرب، بما يجسد الالتزام بالتشغيل المتميز والريادة في مجال الإشراف البيئي.

وتمثل جوائز مؤتمر "إيجيبس 2024" –التي تضم 9 فئات - منصة لعرض الحلول المبتكرة التي تعالج التحديات التي تواجه صناعة الطاقة، وتسلط -كذلك- الضوء على المبادرات التي تساهم في تحقيق أمن الطاقة، وتمكين الانتقال نحو مستقبل طاقة مستدام ومنخفض الانبعاثات.

وجرى تقييم جوائز مؤتمر "إيجيبس 2024" من جانب لجنة متميزة من الخبراء العالميين في مجالات إزالة الكربون والتكنولوجيا والاستدامة وتغير المناخ، و ُقدمت الجوائز خلال حفل حصري، تمت إقامته كجزء من مؤتمر استدامة الطاقة والمساواة في الطاقة.

من جانبها، أبدت السيدة داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، امتنانها للفوز بالجائزة وقالت: "نحن فخورون جدًا بالإنجاز الذي حققه شركاؤنا بالشركة المصرية للغاز المسال (ELNG) وتعد هذه الجائزة شهادة على سعينا المشترك للتميز والابتكار، كما تؤكد على التزام شركة شل بريادة الحلول المستدامة في صناعة الطاقة، والتي تساهم في تحقيق تأثيراً إيجابياً في المجتمعات التي نعمل بها".


كما أشاد هاني عصمت، الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس في مصر، بالجائزة وقال "نحن ممتنين بالنجاح الذي حققه فريق عمل الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال (ELNG) وفخورين بالجائزة التي فازت بها الشركة. ونؤكد أن تحقيق التوازن بين تلبية متطلبات السوق من الطاقة وتطوير عملية إزالة الكربون يُعد تحديا شديد الأهمية ويتطلب مبادرات استراتيجية وتفكير مُتقدم. ونحن نسعى في بتروناس على التغلب على هذا التحدي من خلال إعطاء الأولوية للاستدامة والابتكار في عملياتنا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

ترشيحاتنا

للأسف.. شكري: مناقشات الدول الغربية بأعمال قمة العشرين تتجاهل فداحة الكارثة الإنسانية بغزة

الوزراء: إضافة الضحايا المدنيين المشاركين أثناء حرب الاستنزاف لصندوق تكريم الشهداء

بحلول 2040.. وزير البترول: نستهدف حصة من السوق العالمي للهيدروجين تصل إلى 8%

جزء بالشوال والباقي في الترعة.. مدرس يخطف تلميذه ويقطع جث.ته

بعد مصر.. الإمارات تقترب من التوصل لاتفاق تجارة حرة مع "الأوراسي"

الوزراء يوافق على الطلبات المُقدمة من الأزهر والسياحة والتعليم العالي بشأن التعاقدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنشور الأخير | رسالة مؤثرة من طفلة لـ هاني الناظر قبل وفاته

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق بمذاق احترافى

مكياج لافت.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها| شاهد

فستان مميز.. شقيقة كهربا تثير الجدل بصور حفل الزفاف| شاهد

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ