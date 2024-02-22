المصرية للغاز الطبيعي المسال "ELNG" تفوز بالمركز الأول في فئة "مُشغل المستقبل"

حصدت الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال (ELNG) – وهي شركة مساهمة بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات وشركة شل مصر وشركة بتروناس وشركة توتال – على جائزة تُشيد بريادتها والتزامها في مجال الابتكار نحو تحقيق الاستدامة.

حصلت الشركة المصرية للغاز المسال (ELNG) على المركز الأول في فئة "مُشغل المستقبل" وذلك تقديرًا للطفرة التي حققتها الشركة في مجال التحول الرقمي، إذ ركزت مبادرات الشركة على تعزيز الرصد النشط للمشغلين الميدانيين، وذلك لتقليل أعطال المعدات ومشكلات التسرب، بما يجسد الالتزام بالتشغيل المتميز والريادة في مجال الإشراف البيئي.

وتمثل جوائز مؤتمر "إيجيبس 2024" –التي تضم 9 فئات - منصة لعرض الحلول المبتكرة التي تعالج التحديات التي تواجه صناعة الطاقة، وتسلط -كذلك- الضوء على المبادرات التي تساهم في تحقيق أمن الطاقة، وتمكين الانتقال نحو مستقبل طاقة مستدام ومنخفض الانبعاثات.

وجرى تقييم جوائز مؤتمر "إيجيبس 2024" من جانب لجنة متميزة من الخبراء العالميين في مجالات إزالة الكربون والتكنولوجيا والاستدامة وتغير المناخ، و ُقدمت الجوائز خلال حفل حصري، تمت إقامته كجزء من مؤتمر استدامة الطاقة والمساواة في الطاقة.

من جانبها، أبدت السيدة داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، امتنانها للفوز بالجائزة وقالت: "نحن فخورون جدًا بالإنجاز الذي حققه شركاؤنا بالشركة المصرية للغاز المسال (ELNG) وتعد هذه الجائزة شهادة على سعينا المشترك للتميز والابتكار، كما تؤكد على التزام شركة شل بريادة الحلول المستدامة في صناعة الطاقة، والتي تساهم في تحقيق تأثيراً إيجابياً في المجتمعات التي نعمل بها".



كما أشاد هاني عصمت، الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس في مصر، بالجائزة وقال "نحن ممتنين بالنجاح الذي حققه فريق عمل الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال (ELNG) وفخورين بالجائزة التي فازت بها الشركة. ونؤكد أن تحقيق التوازن بين تلبية متطلبات السوق من الطاقة وتطوير عملية إزالة الكربون يُعد تحديا شديد الأهمية ويتطلب مبادرات استراتيجية وتفكير مُتقدم. ونحن نسعى في بتروناس على التغلب على هذا التحدي من خلال إعطاء الأولوية للاستدامة والابتكار في عملياتنا".