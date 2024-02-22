الاقتصاد ضعيف.. جمال بيومي: العرب يستثمرون داخل بلدانهم بـ 60 مليار دولار

أكد السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أن إجمالي صادرات الدول العربية أقل من سنغافورة، مشيرا إلى أن العرب يستثمرون خارج بلادهم بـ 1800 مليار دولار وداخل بلدانهم 60 مليار دولار.

وقال جمال بيومي، خلال لقاء له لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أنه تم عمل منطقة تجارة حرة، لتحرير تجارة السلع، خاصة في تحرير حركة الطيران بين مصر والسعودية، إضافة إلى أنه تم العمل على تحرير الخدمات المصرفية.

وتابع أمين عام إتحاد المستثمرين العرب، أن الاقتصاد العربي ضعيف، مؤكدا أن الناتج القومي العربي أقل من الناتج القومي البريطاني، ويماثل الناتج القومي لإيطاليا.