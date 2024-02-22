عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاقتصاد ضعيف.. جمال بيومي: العرب يستثمرون داخل بلدانهم بـ 60 مليار دولار

السفير جمال بيومي،
السفير جمال بيومي، أمين عام إتحاد المستثمرين العرب

أكد السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أن إجمالي صادرات الدول العربية أقل من سنغافورة، مشيرا إلى أن العرب يستثمرون خارج بلادهم بـ 1800 مليار دولار وداخل بلدانهم 60 مليار دولار.

 

وقال جمال بيومي، خلال لقاء له لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أنه تم عمل منطقة تجارة حرة، لتحرير تجارة السلع، خاصة في تحرير حركة الطيران بين مصر والسعودية، إضافة إلى أنه تم العمل على تحرير الخدمات المصرفية.

 

وتابع  أمين عام إتحاد المستثمرين العرب، أن الاقتصاد العربي ضعيف، مؤكدا أن الناتج القومي العربي أقل من الناتج القومي البريطاني، ويماثل الناتج القومي لإيطاليا.

السفير جمال بيومي إتحاد المستثمرين العرب الدول العربية العرب السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن اصطدام طائرة بعثة الأهلي في غانا

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

مليون دولار ويبقى في الأهلي .. صفقة نارية محتملة بالمارد الأحمر

ترشيحاتنا

مناسك العمرة بالتفصيل.. والمحظورات التي يشترك فيها الرجال والنساء

أبرزها وقف تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان.. الحكومة تقر حزمة قرارات

صفقة الاستثمار الكبرى.. خبراء: انفراجة اقتصادية مرتقبة والدولار في السوق السوداء سينهار

أكثر من 10.. انفجارات قوية تهز القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي

شقق وفلل وفلوس بالجملة.. طلب مفاجئ من محام في رشوة مسئولين وزارة الري

غرامات وحرمان.. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الإسماعيلي والزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض×أسود.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| صور

فستان جريء.. سارة سلامة تشعل السوشيال ميديا بأحدث صور

المنشور الأخير | رسالة مؤثرة من طفلة لـ هاني الناظر قبل وفاته

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق بمذاق احترافى

فيديو

قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ