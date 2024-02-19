عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال بيومي: مصر تطرق كل الأبواب قانونيا ودوليا لمحاصرة الاعتداء على الشعب الفلسطيني

السفير جمال بيومى
السفير جمال بيومى

قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تحرك مصر أمام محكمة العدل الدولية، ومشاركتها فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة قائلا: إن مصر تطرق كل الأبواب وتسلك جميع السبل، لمحاصرة العدوان على الشعب الفلسطينى، وفتح الحدود لدخول جميع المساعدات اللازمة.

txt

برلماني: تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية يفضح ممارسات الاحتلال

txt

وزير العدل الفلسطيني: الموقف المصري واضح في دعم القضية الفلسطينية


وأضاف بيومى، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر ذهبت للأمم المتحدة ومجلس الأمن بسبب الفيتو الأمريكى، كما ذهبنا للجمعية العامة فأصدرت قرارا بأغلبية 152 صوتا بشكل جيد جدا، وتصوت إفريقيا تلقائيا مع القضية الفلسطينية، كما تصوت أمريكا اللاتينية معنا، ثم ذهبنا لمحكمة العدل الدولية.


وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المذكرة المقدمة بجانب مذكرة  جنوب أفريقيا لرفع القضية بمحكمة العدل الدولية، لأنه لو أن مصر فعلتها لكان شيئا طبيعيا لكن دولة كبرى فى إفريقيا ترفع القضية شيء لافت للنظر وتوزيع أدوار جيدة، وهذا لم يمنع أن احتفظنا بسفيرنا فى تل أبيب حتى نستمر فى الاتصالات المباشرة الثنائية مع إسرائيل، مما أدى لنجاح وقتى عندما حصلنا على هدنة وقتية لوقف القتال استفاد منها الشعب الفلسطيني.
 

السفير جمال بيومي إسرائيل الأراضى الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المحتلة الشعب الفلسطيني العدوان على الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

"مش عارف أعيش".. انهيار نجل الفنان هشام سليم من البكاء بسبب فلسطين

ترشيحاتنا

«بتلطم علي وشها»| حركات شيرين عبدالوهاب بحفل الأوبرا تثير الجدل.. هل حسام حبيب السبب؟

الأولى منذ 15 سنة.. لميس الحديدي تعلق على زيارة الخطيب إلى الزمالك

بعد ارتفاع أسعارها.. كيف تؤمن مصر احتياجاتها من اللحوم قبل رمضان؟

الأرصاد تُحذر من "الثلاثاء المُتقلب".. شبورة وأمطار على مناطق مختلفة

انتهى موسمه مع الأهلي.. هل تجددت إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي؟.. اعرف مدة غيابه

وحش الفئة المتوسطة.. أقوى موبايل شاومي للشباب بإمكانات جبارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حُرِم من الجائزة.. السبب صادم

هل عالمنا له مرآة تعكس وجوهنا؟ العلماء يكتشفون سرًا مذهلا

لازم نخلى بالنا منهم .. هؤلاء المرضى الأكثر عرضة للاكتئاب

فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

قمر الثلج.. الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية هذا الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ