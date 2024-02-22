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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: مصر لازالت الوجهة الاستثمارية الأولى بالمنطقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي بالحوار الوطني ، إن مصر لازالت هي المنطقة الاستثمارية الأولى بالمنطقة وبالقارة الأفريقية، "اقتصادنا قوي ومتنوع".

وتابع سمير صبري ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن إعلان دولة رئيس الوزراء عن اكبر صفقة استثمارية بالمنطقة ستكون بداية لصفقات استثمارية أخرى.

وأردف: سيتم الإعلان عن الصفقة الاستثمارية خلال ساعات من مجلس الوزراء، وتضم 3 مشروعات ضخمة بمجال السياحة، ومشروعات بالساحل الشمالي.

واستطرد: صفقة الاستثمار المباشر تعني أموال جديدة تدخل لإنشاء مشروعات جديدة، وليس شراء مشروع غير قائم.

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