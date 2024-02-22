إعلامية فلسطينية: إسرائيل تجهض مساعي السلام وتعرقلها

قالت الإعلامية الفلسطينية، نضال ناطور، إن إسرائيل لا تلتزم بتطبيق القوانين الدولية ولا تلتفت لمطالب المجتمع الدولي بشأن وقف إطلاق النار، بل تغذي الإرهاب وتسلح المستوطنين، لافتة إلى أن الإدارة الأمريكية تنفذ المطالب الإسرائيلية لأن نتنياهو يسعى إلى استمرار الحرب للمحافظة على حكومته، خاصة أنه لم يحقق أي أهداف له في غزة.

وأضافت ، نضال ناطور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: إسرائيل دولة عنصرية تتخلى عن كل القيم الإنسانية وتنتهك كل القوانين الدولية وتمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت الإعلامية الفلسطينية: اعتماد الكنيست الإسرائيلي بأغلبية كبيرة قرار رفض الاعترافات أحادية الجانب بالدولة الفلسطينية، ليس غريبا على الاحتلال، مؤكدة أن إسرائيل ترفض كل مساعي السلام وتعرقلها وتقوضها.

