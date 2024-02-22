شارك الإعلامي أحمد شوبير جمهوره صورة للاعب محمد شريف مهاجم الأهلي السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام .

وظهر محمد شريف بالزي السعودي احتفالا بيوم التأسيس السعودي ،وعلق شوبير علي الصورة: بالزي الوطني للمملكة.. محمد شريف يشارك في احتفالية يوم التأسيس السعودي.

وكان قد كشف محمد شريف مهاجم الأهلي السابق، مفاجأة عن مفاوضات الزمالك معه بعد الانتقال للدوري السعودي.

وقال شريف خلال حواره بقناة ام بي سي مصر،:" لم يتواصل أحد من نادي الزمالك معي للانتقال له خلال الانتقالات الشتوية علاقتي بالمسئولين جيدة واحترام تعاقدي مع أي نادي أتواجد فيه.

وأضاف شريف،:" في حالة عودتي للدوري المصري لن ألعب سوى للأهلي لأني صنعت انجازات جيدة داخل النادي، متابعا: " عاوز علاقتي تكون كويسه مع الجماهير ومش عاوز كلمه سيئة تقال ضدي".