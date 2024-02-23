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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسلل مسيرة من لبنان.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال إسرائيل

صافرات الانذار في
صافرات الانذار في كريات شمونة

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بسماع دوي صافرات الإنذار في كريات شمونة شمال إسرائيل  والاشتباه في تسلل طائرة مسيرة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تم تفعيل صفارات الإنذار للاشتباه في تسلل طائرات بدون طيار في شمال إسرائيل، بالقرب من حدود لبنان.

وتم سماع صفارات الإنذار في مواقع متعددة بما في ذلك في كريات شمونا وميتولا وكفار يوفال.

وبالأمس، أفاد وسائل الاعلام المختلفة بأن هدفا داخل ثكنة في مستوطنة كريات شمونا أصيب بإطلاق النار من لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام الصهيونية أن قاعدة عسكرية في مستوطنة كريات شمونا أصيبت بطائرة بدون طيار أطلقت من لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام المعادية أيضا أنه تم إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان نحو الشمال، مما تسبب في أضرار جسيمة.

وقال رئيس المجلس الإقليمي للاحتلال في الجليل الأعلى جيورا زالتز: "خلال النصف ساعة الماضية، تم إطلاق صاروخين مضادين للدبابات على منطقتنا، حيث أصيب منزل في كفار يوفال، بالإضافة إلى هجوم في كريات شمونا".

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