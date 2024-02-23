عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ما عدا أراضي ابنى بيتك.. وبشروط محددة:

وزير الإسكان: مهلة عام بدون مقابل لاستكمال التنفيذ بقطع الأراضي الصغيرة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة لمدة عام بدون مقابل، تضاف للمدة الأصلية والمضافة، لاستكمال التنفيذ بجميع قطع الأراضي السكنية الصغيرة (ما عدا أراضي ابنى بيتك)، شاملة أراضي مشروع بيت الوطن، وذلك للأراضي التي تم استلامها، وما زالت مدة تنفيذها سارية حتى تاريخه، فى إطار تيسير الهيئة على المواطنين، ونظراً للتحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وزير الإسكان استخراج التراخيص

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه يتم السماح خلال المهلة الممنوحة باستخراج التراخيص، على أن يطبق ذلك على الأراضي الساري تخصيصها، وبالشروط التالية: سداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة قطعة الأرض بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد قبل منح المهلة، وعدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة بذات الشأن إن وجدت، وبمجرد انتهاء هذه المهلة يتم تطبيق قرارات مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة.

وزير الإسكان المرافق ابنى بيتك التراخيص مخالفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

الأعلى في مصر| شهادات بعائد يصل لــ 30%.. الشراء يبدأ من يوم الأحد المقبل

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

نجم الزمالك يطير إلى الدورى السعودى بـ 8 ملايين دولار

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 23-2-2024

أسرع من جونيور أجايي.. هاني العقبي يعدد مميزات الغاني صامويل أوبونج محترف الأهلي

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

19 مليون جنيه.. خبر صادم لتجار الدولار بالسوق الموازية

ترشيحاتنا

بيان عاجل من حماس بشأن قصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة

النقل: إنشاء ممر لوجستي بداية من تنزانيا لتسهيل وصول الصادرات المصرية لأفريقيا

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الجمعة

انطلاق ماراثون انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين.. وزير النقل أبرز المشاركين

رغم وفاته بهذا المرض| أبرز توصيات هاني الناظر للوقاية من السرطان

ليلة النصف من شعبان .. حكم من أكل ناسيا فيها وهل يجب تبييت النية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر الجلاش بالطاسة| سهلة ولذيذة

جوميز يعاقب الكبار|9 وجوه جديدة في قائمة الزمالك لمباراة أبو سليم

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة وغريبة| شاهد

من غير بيض ..طريقة عمل القرنبيط المقرمش بدون زيت

فيديو

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ