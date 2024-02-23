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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عبير | أنامل ذهبية أحيت وأبكت مشاعر السوشيال ميديا بالرسم

عبير يونس
عبير يونس

عبير يونس أنامل ذهبية رسمت على لوحات من الورق ، كأوتار الكمان لتغزل أروع معزوفة فنية نادر أن تشاهدها وسط ضوضاء هذا العالم لتبكي الورق وتفرحة وتحيه وتعبر عن القضايا العربية برسوماتها.


بزغ نجم عبير في صغرها ليسطع في سماء مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية ،برسوماتها وفنها التشكيلي الذي نال إعجاب المئات على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى ليتواصل "صدى البلد" مع هذه الموهبة لنسلط الضوء عليها لكشف أسباب نجاحها.


بدأت عبير يونس الفنانة التشكيلية ، حديثها الفن التشكيلي روح وحياة لي وطاقتي التي أخرجها للنور ،والإبداع موهبة منحنى الله إياها ، فعلى استثمارها بطريقة صحيحة و التعبيرعما اراه وبداخلى لأعرضه على منصات السوشيال ميديا ومعارض الفن التي أشلرك بها.

أحد الرسومات


استكملت عبير حديثها لـ"صدى البلد" ، قائله : أن قصة نجاحها وخروج موهبتها للنور بدأت من معارض المدرسة ،والتي حالفها القدر أن يكون لها داعم كبير أختها التوأم وأسرتها الصغيرة وصديقتها لتكون دافعها نحو النجاح وصعود موهبتها إلى الجمهور.


أشارت إلى أن موهبتها في الفن التشكيلي والرسم ،تبلورت في فن الشخابيط والمندالا والخط العربي ، التي عبرت عنها في كثير وعرضتها عبر فيديوهات على منصات السوشيال ميديا ، لافته أن الصورة و الفيديو الذى ينتشر على السوشيال نتاج تعب سنوات تعلم.


وعن مواقفها مع القضية الفلسطينية ، شددت أنها تضامنا مع القضية في فلسطين ، طرحت رسومات تضامنا مع القضية وقطاع غزة ، واصفة إنها متأثرة جدا بالأحداث .


وعن التحديات التي واجهتها قالت ، إننى أثق بتلك المقولة "ولنا في الفن حياة" ،ولكن الحقيقة أصعب التحديات المذاكرة وقت الامتحانات ووفاة والدها الذى أثر كثيرا في حياتها.

 

الفن الرسم فلسطين لوحات فنية عبير يونس

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