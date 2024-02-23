الصحافة الإسرائيلية : بوتين ونتنياهو وترامب ثلاثي كاذب وخطير

وصفت صحيفة هآرتس العبرية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنهم يشكلون سويا “ثلاثي كاذب وخطير".

وأضافت هآرتس أن كل من بوتين وترامب ونتنياهو يعملون في أنظمة سياسية مختلفة تمامًا، لكن الثلاثة يطمحون إلى إرهاق شعوبهم وإجبارهم على الاستسلام من خلال حملة لا نهاية لها من الأكاذيب والتفسيرات البديلة للواقع، بحسب وصف الصحيفة الإسرائيلية.

الجدير بالذكر أن السلطات الصحية في قطاع غزة، أفادت اليوم الجمعة، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية، أكدت صحة غزة أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال من وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأضافت السلطات الصحية أن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 29514 شهيدا و69616 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما قصف طيران الاحتلال خيام النازحين غرب ملعب الدرة في دير البلح، وفي بلدة الزوايدة، وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.