حزب الله اللبناني يقصف موقعا إسرائيليا في مزارع شبعا

أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع "رويسات العلم" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابات مباشرة.

وكان عناصر حزب الله اللبناني شن هجومًا جويًا بمسيرتين انقضاضيتن على مقر قيادة المجلس الإقليمي في كريات شمونة ‏وأصابتا هدفهما بدقة. ‏

وقال الحزب في بيان له؛ أن ذلك يأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‎ ‌‏ وردًا على ‏الاعتداءات على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في ‏بليدا.



‏ وفي وقت سابق تم اطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه هدف عسكري إسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت استهداف مبنى يتحصن فيه جنود الاحتلال - مرتين متتاليتين خلال دقائق - في ‏مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة حيث تم إصابته بشكل مباشر

