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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

3000 متنافس فى أكبر مسابقة لحفظ القرآن بـ طوخ

صدى البلد

بدأت اللجنة المنظمة للاعداد للمسابقة القرآنية الكبرى حيث تقدم 3000 متسابق يمثلون جميع قرى مركز طوخ وقها بمحافظة القليوبية وذلك تحت رعاية النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونائب دائرة طوخ وقها.

شارك فى لجنة التنظيم الشيخ ابراهيم عقل وعددا من علماء  الاوقاف تحت إشراف الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية.

قال النائب أحمد بدوي إن المسابقة تعد الأكبر فى تاريخ المسابقات من حيث الحشد والتنظيم والمشاركة حيث تم تقسيم لجان المسابقة  للبدء  فى الفاعليات وإجراء الاختبارات لمدة ثلاثة اسابيع متواصلة لإجراء التصفيات النهائية حيث تجرى المسابقة على مستوى القرآن الكريم كاملا وثلاث اربع ونصف وربع القرآن.

وسيتم إقامة إحتفالية كبرى لتكريم الفائزين على مستوى الدائرة بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ووكيل وزارة الأوقاف وعددا من النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة القليوبية .

اوضح النائب أحمد بدوي ان هذة النسخة من المسابقة تختلف شكلا ومضمونا عن سائر النسخ السابقة من المسابقات وسوف تشهد عددا من المفاجآت بشأن تكريم الفائزين المتميزين فضلا عن زيادة قيمة الجوائز الممنوحة .

وطالب النائب أحمد بدوي خلال لقائه بأعضاء اللجنة المشرفة على المسابقة بضرورة الشفافية فى إختبارات الفائزين .

مركز طوخ النائب أحمد بدوي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا طوخ

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