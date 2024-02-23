عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالإسكندرية

غلق باب التصويت بانتخابات
غلق باب التصويت بانتخابات المهندسين بالإسكندرية

 

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، على مستوى مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، غلق باب التصويت في تمام الساعة السابعة، عقب إدلاء المهندسين بأصواتهم في الانتخابات التي أجريت اليوم بمقر نادي المهندسين بساباشا.

وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وإجراءات أمنية مشددة، وذلك على مقاعد مجالس شعب الكهرباء، ومدني، وميكانيكا، وعمارة، والتعدين والبترول والفلزات، والكيمياء ونووي، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات بالنقابة العامة، و7 أعضاء من الشعب الهندسية المختلفة لمجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية.

رياضة الإسكندرية تدشن مبادرة الأسرة المصرية


وأكد الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالاسكندرية ووكيل أول نقابة المهندسين المصرية، إن الانتخابات شهدت إقبالا من المهندسين وصل إلى نحو ٣ آلاف مهندس وهو معدل جيد مقارنة بالانتخابات السابقة.
وأشار الدكتور هشام سعودي ان الانتخابات شهدت تزايدا في أعداد الناخبين عقب استراحة صلاة الجمعة، مؤكدا أن الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية سارت بشكل جيد، مشيرا إلى أن الانتخابات هي فرصة للمهندسين للتعبير عن إرادتهم واختيار المستقبل الذي يرغبون فيه للنقابة.
جدير بالذكر أن من لهم حق التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية يبلغ نحو ٩٩ ألف مهندسا في الانتخابات التي ستستمر حتى السابعة مساء.
ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية ١٦ مهندسا في شعبة الكهرباء، و٩ مهندسين ميكانيكا، و٧ مهندسين مدني، و٩ مهندسين عمارة و٥ مهندسين غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات.

الاسكندرية الدكتور هشام سعودى النقابة الفرعية النقابة العامة انتخابات نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفي هشام سعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار.. مكاسب بالجملة لمصر من صفقة الإمارات الكبرى

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

الحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وميدياما بدوري أبطال أفريقيا

مفاجأة.. فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

185 مليار دولار و170 مليون متر| تفاصيل صفقة الإمارات الكبري.. و"الحكومة" توجه رسالة للمصريين

بعد إعلان الصفقة الكبرى.. انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء إلى 56 جنيهًا

رئيس الوزراء : الإمارات تضخ 150 مليار دولار للاستثمار في رأس الحكمة

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

ترشيحاتنا

الإسكان: إعلان وصول الصرف الصحي للمدن بنسبة 100% نهاية 2024

حماس: لا نمانع هدنة لستة أسابيع فقط

ما حقيقة استجابة الدعاء في النصف من شعبان .. وما هي الليالي الثابتة؟

منظمة أوروبية تزف بشرى سارة عن الاقتصاد المصري في 2025

انتخابات المهندسين .. انتهاء عملية التصويت وبدء الفرز

بصناعة موديست| حسين الشحات يسجل للأهلي في مرمى ميدياما الغاني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتلعب بالفلوس .. مواليد هذه الأبراج الأكثر حظا في المال والعمل

سالي عبد السلام تثير ضجة بجمبسوت جلد ملفت

نجم الزمالك يسبّ سيد عبد الحفيظ بعد الخطوبة .. ماذا حدث؟

مشاكل المعدة المتكررة علامة على مرض خطير والتأخر في علاجه يسبب السرطان

فيديو

فرص عمل وانتهاء أزمة الدولار.. تفاصيل أكبر صفقة استثمارية في مصر

ظاهرة جوية تتسبب في سقوط أمطار.. تحذير من الأرصاد

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ