غلق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالإسكندرية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، على مستوى مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، غلق باب التصويت في تمام الساعة السابعة، عقب إدلاء المهندسين بأصواتهم في الانتخابات التي أجريت اليوم بمقر نادي المهندسين بساباشا.

وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وإجراءات أمنية مشددة، وذلك على مقاعد مجالس شعب الكهرباء، ومدني، وميكانيكا، وعمارة، والتعدين والبترول والفلزات، والكيمياء ونووي، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات بالنقابة العامة، و7 أعضاء من الشعب الهندسية المختلفة لمجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية.



وأكد الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالاسكندرية ووكيل أول نقابة المهندسين المصرية، إن الانتخابات شهدت إقبالا من المهندسين وصل إلى نحو ٣ آلاف مهندس وهو معدل جيد مقارنة بالانتخابات السابقة.

وأشار الدكتور هشام سعودي ان الانتخابات شهدت تزايدا في أعداد الناخبين عقب استراحة صلاة الجمعة، مؤكدا أن الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية سارت بشكل جيد، مشيرا إلى أن الانتخابات هي فرصة للمهندسين للتعبير عن إرادتهم واختيار المستقبل الذي يرغبون فيه للنقابة.

جدير بالذكر أن من لهم حق التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية يبلغ نحو ٩٩ ألف مهندسا في الانتخابات التي ستستمر حتى السابعة مساء.

ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية ١٦ مهندسا في شعبة الكهرباء، و٩ مهندسين ميكانيكا، و٧ مهندسين مدني، و٩ مهندسين عمارة و٥ مهندسين غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات.