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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رياضة الإسكندرية تدشن مبادرة الأسرة المصرية

دشنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية مبادرة الأسرة المصرية التي تبنتها المديرية لجعل الرياضة أسلوب حياة هو الشعار الذى دشنه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقامت المديريه بتطبيقه فى جميع مراكز الشباب، حيث تفتح مراكز الشباب أبوابها يومي الجمعة والسبت أسبوعيا ليستمع جميع أفراد الأسرة بممارسة نشاط رياضى المحبب إليهم وكذا اتاحه وقت لتجتمع الاسره فى نشاط.

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وأطلقت الدكتورة صفاء الشريف المبادرة عبر الفيديو كونفرانس بالتزامن مع بدايتها بكافة الهيئات الشبابية والرياضية بالإسكندرية.

‏وتهدف لخلق مناخ أسري داخل المراكز، حيث يستمع جميع أفراد الأسرة المصرية الأم والأب والأبناء وحتى الجد والجدة بألعاب رياضية تناسب كافة الأعمار وقضاء وقت ممتع في نشاط رياضي محبب ومفيد.

وتنفذ هذه المبادرات في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتستمر مراكز شباب عروس المتوسط في تقديم خدماتها المجتمعية وتفتح أبوابها من جديد لأحد أهم وأكثر المبادرات المجتمعية التي تخدم قطاعا عريضا من المجتمع السكندري.

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