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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين في الإسكندرية

انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين بالاسكندرية

انطلقت اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، على مستوى مجالس الشعب بالنقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، على مقاعد مجالس شعب الكهرباء، ومدني، وميكانيكا، وعمارة، والتعدين والبترول والفلزات، والكيمياء ونووي، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات بالنقابة العامة، و7 أعضاء من الشعب الهندسية المختلفة لمجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، بمقر نادي المهندسين بساباشا، تحت  إشراف قضائي كامل وإجراءات أمنية مشددة.

وقال الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالاسكندرية، إن الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية تسير بشكل جيد، وتم وضع علامات إرشادية لتسهيل دخول الناخبين، والحفاظ على المسافات الآمنة منعا للتكدس والزحام.

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وأضاف سعودي أن مقر الانتخابات المخصص لتصويت أعضاء الجمعية العمومية فى مقر النادي، بدأت منذ صباح اليوم  في استقبال أعضاء الجمعية العمومية، وننتظر مشاركة واسعة من المهندسين فى هذا الاستحقاق الانتخابى، مطالبا جموع المهندسين إلى المشاركة في انتخابات التجديد النصفي، واختيار المرشحين الذين يمثلون مصالحهم واحتياجاتهم.
وأكد سعودي أن انتخابات التجديد النصفي هي فرصة للمهندسين للتعبير عن إرادتهم واختيار المستقبل الذي يرغبون فيه للنقابة.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الانتخابات المهندس صلاح حامد أن المهندس يتوجه في البداية إلى مقر التسجيل ثم إلى مقر التصويت في مسارات محددة طبقا لتخصصه، حيث تم تقسيم اللجان حسب الشعب المتخصصة، وتم وضع في كل لجنة صندوقين للتصويت لمقاعد أعضاء مجلس الشعبة، ونصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية.

وأشار حامد إلى أن من لهم حق التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية يبلغ نحو ٩٩ ألف مهندسا في الانتخابات التي ستستمر حتى السابعة مساء.

ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية ١٦ مهندسا في شعبة الكهرباء، و٩ مهندسين ميكانيكا، و٧ مهندسين مدني، و٩ مهندسين عمارة و٥ مهندسين غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات.

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