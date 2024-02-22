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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الإسكندرية يفتتح معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع بتخفيضات تصل 30%

افتتاح معرض أهلا
افتتاح معرض أهلا رمضان بسيدي جابر

أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ مساء اليوم لافتتاح معرض "أهلا رمضان" الكائن بمنطقة سيدي جابر خلف محطة القطار بنطاق حي شرق، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ومن الجدير بالذكر، أن المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي تم افتتاحها خلال الفترة الحالية وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

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ويشارك في معرض "أهلا رمضان" هذا العام بالإسكندرية مجموعة من الشركات المساهمة وهي: سرايا ماركت، توتسي فودز، نقابة المهن الزراعية، شركة إسكندرية للزيوت والصابون الوطنية، الشيمي للعطارة، المحروسة، والشركة العامة لتجارة الجملة، شركة المجد، بخيت العطار، وشاهين للمخللات، كابتشينو دامور.

وقد قام الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ والسادة الضيوف بتفقد السلع الغذائية المعروضة للمواطنين وكذلك الأسعار المخفضة التي يقدمها العارضون والتي تصل في بعض السلع إلى خصم ٣٠٪

وأكد نائب المحافظ حرص المحافظة على إقامة المزيد من معارض أهلا رمضان على مستوى الأحياء ليستفاد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين.

جاء ذلك بحضور، المهندسة/ جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والسيد اللواء/ أحمد حبيب رئيس حي شرق، وجميع الأجهزة المعنية.

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