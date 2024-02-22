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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

منحة بيت الزكاة الكويتي..

الأوقاف تنظم زيارة للطالبات الوافدات بمكتبة الإسكندرية

الطالبات الوافدات
الطالبات الوافدات

نظمت وزارة الأوقاف رحلة خاصة للطالبات الوافدات المسجلات على منحة بيت الزكاة الكويتي لمكتبة الإسكندرية وذلك للتعرف على الكنوز الثقافية، والحضارية داخل المكتبة التي عرفت عالميًّا بالمكتبة العظمى، والتعرف على ما تحويه من نفائس الكتب، والكثير من المخطوطات القديمة.

الطالبات الوافدات في زيارة لمكتبة الإسكندرية

تأتي الزيارة في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف للطالبات الوافدات من دول ماليزيا، وتايلاند، وإندونيسيا، واهتمامًا بالجانب التثقيفي والترفيهي إلى جانب الاهتمام بالجانب العلمي والفكري. 

 ورافقهم خلال الجولة الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وسلوى بنت فريج العنزي مدير بيت الزكاة الكويتي للمشروعات الخيرية، وهاني محمد عبد المنعم كبير أخصائيين اجتماعيين، ووائل حامد عبدالعزيز سكرتير تنفيذي ببيت الزكاة الكويتي، وياسر محمد عبد السلام منسق إداري ببيت الزكاة الكويتي، والشيخ/ نادر محمد توفيق عضو مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وتضمن البرنامج التثقيفي المعرفي زيارة للأقسام العلمية وقاعات الاطلاع بالمكتبة، ومتحف المخطوطات، وكذلك التعرف على بعض الآثار القديمة التي تحتويها أركان المكتبة.

الأوقاف: انطلاق معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية للطالبات الوافدات

انطلاق معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية للطالبات الوافدات 

في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف لنشر الفكر الإسلامي الوسطي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبالتعاون مع مكتب بيت الزكاة الكويتي بالقاهرة، انطلقت اليوم الخميس فعاليات معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية للطالبات الوافدات والمسجلات على منحة مكتب الزكاة الكويتي من مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي يستضيف ( 50 ) طالبة من الدارسات بالأزهر الشريف والجامعات المصرية من دول ماليزيا، وتايلاند، وإندونيسيا.

جدير بالذكر أن برنامج المعسكر يتضمن جوانب علمية وثقافية ورياضية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الإسكندرية، كما يتضمن محاضرات علمية هامة، يحاضر فيها كبار العلماء والمفكرين والمثقفين.

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