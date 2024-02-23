العراق يتهم أمريكا وبريطانيا بإيواء الفاسدين

وجه رئيس هيئة النزاهة العراقية حيدر حنون، اليوم الجمعة، اتهامات الي الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بـ”إيواء” عراقيين فاسدين “يمولون الإرهاب”، مضيفا “نفاق دول تقول لنا كافحوا الفساد وهي تحتضن بين جنباتها أكبر الفاسدين ولا تتعاون معنا في استردادهم مع الأموال العراقية المسروقة”.

ونقلت قناة “الغدير”، عن “حنون” قوله إن الأرقام التي تنشر في وسائل الإعلام عن حجم الأموال العراقية المنهوبة افتراضية ولم نصل يوما إلى الرقم الحقيقي، والأسباب عديدة ومنها النفاق الدولي لبعض الدول التي تقول لنا كافحوا الفساد وهي تحتضن بين جنباتها أكبر الفاسدين الهاربين من العراق”.

وأضاف: “أموالنا الكبيرة المنهوبة تحتضنها وتضعها في مصارفها الكبرى وكذلك أدخلتها حتى في اقتصاداتها لذلك أموالنا المهربة هي كثيرة لكن العقبة الرئيسية في كشف حجمها والكمية التي هربت وأسماء أصحاب الحسابات المودعة في البنوك الأجنبية نحن نواجه عقبات تضعها المصارف العالمية وكذلك إدارات الدول عندما لا تكشف لنا عن تلك الحسابات وعن أسماء الفاسدين العراقيين الذين توجد في أسمائهم حسابات كبيرة”.

ونوه: نحن نسعى للحصول على أكبر مساحة للوصول إلى المبالغ التي سرقت لكنها في حقيقة الواقع الذي لا بد أن نقر به أن المبالغ كبيرة ومنذ 19 سنة ونيف سرقت من العراق أموال كثيرة دخلت في حسابات وودائع في مصارف عملاقة واقتصادات كبيرة بعض الأموال ذهبت إلى الإرهاب”.

واختتم تصريحاته: من يقول الإرهاب كيف يمول، أقول له يمول بأموال الفساد من حسابات فاسدين نهبوا العراق وتأويهم الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى إقليمية. انعدام التفاعل الدولي والتعاون الدولي مع ملف الفساد هو المشكلة الكبيرة أمام العراق.